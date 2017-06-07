Власти Майами одобрили передачу земли Бекхэму под строительство стадиона

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сделал очередной шаг в реализации проекта по созданию профессионального клуба в Майами.

Власти Майами-Дейд одобрили передачу земельного участка стоимостью 9 миллионов долларов консорциуму Бекхэма для строительство стадиона на 25 тысяч зрителей, сообщает Sky Sport.

Группа инвесторов заплатит за территорию $9 млн, ранее они уже приобрели участок в 24 000 тыс. кв. м за $19 млн. Ожидается, что стадион будет построен за счет частных инвестиций.

Ожидается, что клуб, которым владеет 42-летний англичанин начнет свое выступление в лучшей лиге Соединенных Штатов - МЛС - в 2021 году.