Роналду хотят выкупить в "Реала" сразу четыре клуба - португальские СМИ

Сразу четыре клуба выразили готовность выкупить лидера сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду у испанского клуба, сообщает португальская A Bola.

Два французских клуба - «ПСЖ» и «Монако», английский «Манчестер Юнайтед» и китайский клуб, название которого не сообщается, готовы оформить трансфер игрока в ближайшее время за 180 миллионов евро.

Читайте такжеРоналду стал лицом FIFA 18Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, а его трансфер из бывшей команды - "Манчестер Юнайтед", обошелся испанцам в 94 млн. евро. Сейчас у игрока действующий контракт до 2021 года.

По данным авторитетного немецкого издания Transfermarkt стоимость Ронадо составляет 100 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, в финале Лиги чемпионов "Реал" выиграл у итальянского "Ювентуса" из Турина со счетом 4:1, а Роналду в этом матче сделал дубль...