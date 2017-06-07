Концерт группы Depeche Mode в Киеве сорвал планы "Динамо"
13:36, 07 июня 2017Футбол
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Киевское "Динамо" ищет варианты переноса игры 1-го тура УПЛ сезона-2017/18 с "Олимпийского" на другую арену.
Концерт Depeche Mode помешает "Динамо" сыграть на "Олимпийском" / fcdynamo.kiev.ua
Концерт британской рок-группы Depeche Mode может стать причиной переноса матча первого тура чемпионата Украины следующего сезона «Динамо» – «Черноморец» с НСК «Олимпийский» на другой стадион.
Концерт Depeche Mode в Киеве, который состоится 19 июля, совпал с датой проведения первого домашнего поединка «Динамо» в сезоне.
Киевский клуб уже начал поиск альтернативного места проведения матча - таковыми могут стать стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского или стадион "Оболонь". Не исключен вариант проведения матча и в Одессе, сообщает football24.ua.
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