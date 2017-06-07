Хацкевич: "Динамо" не имеет права ошибаться в плане трансферов

Новый главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о том, как ему выпала возможность возглавить киевский клуб, о трансферных планах и о том, какие задачи ставит перед собой и командой.

"Все случилось несколько неожиданно. Первый звонок от Игоря Суркиса поступил в минувший понедельник, часов в шесть вечера – уже после того, как у него состоялся разговор с Сергеем Ребровым. Игорь Михайлович предложил встретиться. Я приехал, мы поговорили, но до конкретного предложения не дошло. Президент сказал, что ему еще предстоят беседы с другими кандидатами. А уже в среду, после игры с "Черноморцем", он позвонил снова, и сказал: "Завтра подъезжай в клуб".

Могу сказать, что Хлебас возвращается из аренды. По Кравцу вопрос тоже уже решен: он, однозначно, возвращается. Постараюсь уже на этой неделе с ним связаться и обсудить планы на будущее. Надеюсь, у него будет желание остаться в команде, чтобы уже никаких аренд. Мораес, Беланда и Мбокани также должны вернуться в Киев, но здесь предстоит индивидуально общаться с каждым, и в короткие сроки определяться с их будущим.

В ситуации, которая есть на сегодняшний момент, мы не имеем права ошибаться в плане трансферов. Поэтому будем подходить к этому вопросу очень скрупулезно и ответственно. Если бы я не видел у команды потенциала выйти в групповой этап Лиги чемпионов, то зачем вообще было бы браться за работу? И потом, для "Динамо" других задач просто не может быть", - рассказал Хацкевич в интервью "Сегодня".

Напомним, что Александр Хацкевич долгое время выступал за киевское "Динамо" в качестве игрока, а затем работал и в качестве тренера второй команды киевлян. Хацкевич пригласил себе в помощники известных в бывшем футболистов "Динамо" Максима Шацких, Олега Лужного и тренера вратарей Михаила Михайлова.