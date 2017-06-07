В семье футболиста сборной Украины родилась двойня
12:02, 07 июня 2017Футбол
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Автором "дубля" стал игрок "Динамо" и сборной Сергей Сидорчук.
Сергей Сидорчук стал отцом двойни / footboom.com
В семействе полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Сергея Сидорчука пополнение.
Супруга футболиста Анна подарила счастливому супругу двойню - мальчика и девочку.
"Сегодня мы стали многодетной семьёй, спасибо за этот подарок Господу и Мужу. Спасибо детям, что выбрали нас!" – написала Анна Сидорчук в своем инстаграм, сообщает footboom.com.
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