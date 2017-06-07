В семье футболиста сборной Украины родилась двойня

В семействе полузащитника сборной Украины и киевского «Динамо» Сергея Сидорчука пополнение.

Супруга футболиста Анна подарила счастливому супругу двойню - мальчика и девочку.

"Сегодня мы стали многодетной семьёй, спасибо за этот подарок Господу и Мужу. Спасибо детям, что выбрали нас!" – написала Анна Сидорчук в своем инстаграм, сообщает footboom.com.