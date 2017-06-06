Андрей Шевченко: Поражение от Мальты будет для нас хорошим уроком

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала «Футбол 2» подвел итоги сенсационного поражения своей команды в товарищеском матче с Мальтой (0:1), который состоялся во вторник в австрийском Граце.

"Многие скептики говорили, что сборная Мальты — слабая команда. Но на самом деле, это соперник, который умеет защищаться.

Сегодня мы дали возможность сыграть почти всем ребятам, которых вызвали на этот сбор. Моменты мы сегодня создавали, но, к сожалению, их не реализовали. Да, стопроцентных возможностей у нас сегодня было не очень много, но мы владели полным преимуществом. Ну а сборная Мальты забила мяч, использовав стандартное положение и нашу ошибку.

Что ж, это будет для нас хорошим уроком. Те, кто не проснулся, должны побыстрее проснуться, ведь нас ждет тяжелейшая игра с Финляндией, и мы должны быть готовы к ней, но не так, как сегодня.

Ритм игры в первом тайме с Мальтой мне не совсем понравился — мы были медленными. Во втором тайме ребята немного добавили, создавали моменты, и при этом полностью исключили опасность у наших ворот. Не хватало одного — реализации.

Поражение в спарринге ни в коем случае не снимает ни с кого ответственности. Мы получили сегодня очень много информации, знаем теперь, кто в каком состоянии находится. Все должны встряхнуться! Нас ждет очень тяжелая игра в Финляндии. Тревожный звоночек прозвучал, и все должны это понять. Будем готовиться к игре в Тампере", - сказал Шевченко, чьи слова приводит Dynamo.kiev.ua.