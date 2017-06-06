Сборная Украины по футболу впервые в своей 25-летней истории проиграла команде-"карлику"

В австрийском Граце национальная сборная Украины по футболу провела спарринг против команды Мальты, который стал генеральной репетицией перед важнейшим поединком квалификации чемпионата мира-2018 против Финляндии.

Как сообщал УНИАН, украинцы вышли на поединок в таком составе: Пятов – Морозюк, Кучер (к), Ракицкий, Матвиенко – Сидорчук, Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Коваленко – Селезнев.

Уже на 14-й минуте украинцы пропустили гол: после розыгрыша углового отличился Мускат, воспользовавшись недоработкой центральных защитников "сине-желтых".

В первые 45 минут подопечные Андрея Шевченко так и не создали серьезных неприятностей для обороны Мальты, тогда как соперник, напротив, мог забивать еще, а в одном из эпизодов в конце тайма падение нападающего сборной Мальты в штрафной украинцев могло потянуть и на пенальти.

Команды ушли на перерыв при счете 0:1.

В перерыве наставник сборной Украины сделал сразу 10 (!) замен. Из игроков, выступавших в первом тайме, на поле остался только Андрей Пятов. На замену вышли Кривцов, Ордец, Шепелев, Соболь, Бутко, Малышев, Шахов, Коноплянка, Цыганков, Беседин.

Команда Украины имела подавляющее игровое и территориальное преимущество, но воплотить его в голы так и не смогла. Мальтийцы самоотверженно сыграли в обороне и провели даже несколько острых контратак. Самый реальный момент для взятия ворот был у Шепелева за несколько минут до финального свистка.

Счет на табло не изменился - поражение Украины со счетом 0:1.

Сборная Украины впервые в своей 25-летней истории проиграла команде-"карлику".