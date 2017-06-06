Игрок "Барселоны" Арда Туран напал на журналиста и был исключен из сборной Турции

Капитан сборной Турции и ее многолетний лидер Арда Туран, чьим клубом является "Барселона", объявил, что уходит из национальной сборной своей страны и завершает международную карьеру после скандального инцидента с журналистом.

Туран напал на журналиста, который сильно критиковал футболиста после Евро-2016. Арда поймал его за шею, а партнеры игрока вынуждены были вмешаться, чтобы успокоить ситуацию. После этого инцидента Турана исключили из сборной Турции.

Туран провел специальную пресс-конференцию в отеле национальной команды в Словении, где Турция готовится к матчу против Косово.

"Я встретился с президентом федерации футбола и мы решили, что я пропущу матч против Косово. Я должен быть честным. Я завершаю карьеру в национальной команде. Я должен отвечать за свои поступки.

Я долго выступал за сборную, люблю свою страну и эту команду. Чувствую ли раскаяние? У меня нет угрызений совести. Всегда говорил, что готов завершить карьеру, если не буду нужен команде", - отметил Туран, чьи слова приводят СМИ.

Арда Туран провел за сборную 97 матчей, в которых отметился 17-ю голами.

Отметим, что сборная Турции является соперником команды Украины по отборочному турниру чемпионата мира-2018.