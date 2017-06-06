Сборная Украины по футболу проигрывает Мальте после первого тайма товарищеской игры

В австрийском Граце национальная сборная Украины по футболу проводит спарринг против команды Мальты, который яваляется генеральной репетицией перед важнейшим матчем квалификации ЧМ-2018 против Финляндии.

Украинцы вышли на поединок в таком составе: Пятов – Морозюк, Кучер (к), Ракицкий, Матвиенко – Сидорчук, Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Коваленко – Селезнев.

Уже на 14-й минуте украинцы пропустили гол: после розыгрыша углового отличился Мускат, воспользовавшись недоработкой центральных защитников "сине-желтых".

За 45 минут подопечные Шевченко так и не создали серьезных неприятностей для обороны Мальты, тогда как соперник, напротив, мог забивать еще, а в одном из эпизодов в конце тайма падение нападающего сборной Мальты в штрафной украинцев могло потянуть и на пенальти.

Команды ушли на перерыв при счете 0:1.