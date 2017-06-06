Молодежная сборная Украины вышла в финал турнира памяти Лобановского

На стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве молодежная сборная Украины провела полуфинальный матч Мемориала Валерия Лобановского, добыв победу над сверстниками из Черногории со счетом 2:1.

Украинцы пропустили быстрый гол - в составе гостей отличился Смиляньич уже на 6-й минуте. Впрочем, уже через две минуты Гуцуляк сравнял счет - 1:1. На 18-й минуте Зинченко, права на которого принадлежат "Манчестер Сити", забил гол красивым ударом, который стал победным в этой игре.

Отметим, что в компенсированное время Александр Зинченко заработал необязательное удаление.

В другом полуфинальном матче турнира памяти Лобановского молодежная сборная Финляндии обыграла Словению – 1:0.

Таким образом, сборные Украины и Финляндии сыграют в финале международного турнира 8 июня. Словенцы, в свою очередь, в этот же день поборются за третье место с черногорцами.