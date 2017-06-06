Вирт назначен главным тренером ровенского "Вереса"

Юрий Вирт назначен главным тренером Народного Клуба «Верес», сообщает официальный сайт ровенского клуба.

До этого он работал в клубе старшим тренером.

На протяжении последних восьми туров в Первой лиге именно Вирт руководил действиями команды. Под его руководством «красно-черные» трижды победили, трижды сыграли вничью и два раза уступили и завоевали бронзовые медали.

Читайте такжеПолучивший аттестат УПЛ не по спортивному принципу "Верес" не сможет играть Ровно 2 годаЮрию Вирту – 43 года. До «Вереса» он работал в тренерских штабах донецкого «Металлурга» и каменской «Стали».

Как футболист в составе донецкого «Шахтера» вратарь Юрий Вирт трижды становился чемпионом Украины, играл в Лиге Чемпионов, а также в составе сборной Украины.