Дортмундскую "Боруссию" возглавил тренер Бос

Дортмундская "Боруссия" объявила, что новым главным тренером команды назначен Петер Бос, который в прошлом сезоне работал с амстердамским "Аяксом".

Контракт немецкого клуба с голландским специалистом рассчитан до 2019 года.

Читайте также"Манчестер Юнайтед" не атаковал и просто выбивал мяч вперед - главный тренер "Аякса"На тренерском мостике "Боруссии" Петер Бос сменил Томаса Тухеля, который был отправлен в отставку по окончании минувшего сезона.

В прошлом сезоне Петер Бос возглавлял "Аякс", который вывел в финал Лиги Европы, где команда проиграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2. Ранее в своей карьере Бос работал с голландскими "Хераклесом" и "Витессом", а также израильским "Маккаби" (Тель-Авив).