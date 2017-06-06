Суркис готов вернуть в "Динамо" ветерана-полузащитника Гусева

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис поделился планами на летнее межсезонье, в частности, рассказав о своем видении ситуации с полузащитником-ветераном Олегом Гусевым, сообщает официальный сайт столичного клуба.

На вопрос о том, что есть информацияо заинтересованности нового главного тренера Александра Хацкевича в услугах Олега Гусева, президент "Динамо" ответил: "Да, в ближайшее время у них должен состояться разговор. Если у Олега будут силы и желание продолжить выступать за «Динамо», я не против буду подписать с ним новый контракт. На мой взгляд, одно его присутствие в команде может многое дать. Тем более, расстаться с Гусевым было не моим решением..."

Говоря же об арендованных игроках, Суркис отметил: "Я разговаривал с Хацкевичем. Он берет на тренировочный сбор Сергея Мякушко, Дмитрия Хлебаса и Артема Кравца, также ждем возвращения Юнеса Беланда, если по нему не будет никаких предложений. То же самое касается и Дьемерси Мбокани, поскольку у него еще год действует контракт с «Динамо».

Как сообщал УНИАН, Гусев покинул "Динамо" в декабре 2016 года. С тех пор игрок так и не нашел себе команду.