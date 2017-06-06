Кучук покинул пост главного тренера команды Премьер-лиги "Сталь"
14:54, 06 июня 2017Футбол
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Имя нового наставника команды будет объявлено позже.
Кучук покинул пост главного тренера "Стали" / dynamo.kiev.ua
После окончания сезона руководство ПФК «Сталь» и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт, сообщает официальный сайт клуба.
"Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.
Имя нового главного тренера будет оглашено позже.
В сезоне 2016/17, который завершился 31 мая, "Сталь" заняла 8-е место в Премьер-лиге, отстав от "Зирки" из Кропивницкого на 1 балл - 42 против 41.
Как сообщал УНИАН, в ходе чемпионата команда одержала 11 побед при 8 ничьих и 13 поражениях.
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