Роналду стал лицом FIFA 18
10:31, 06 июня 2017Футбол
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С 2013-го по 2016-й год игру представлял нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Роналду стал лицом компьютерной игры ФИФА / twitter.com/EASPORTSFIFA
Футбольный симулятор FIFA представил трейлер к новой версии игры 2018 года, сообщает Евроспорт.
Лицом новой версии игры стал лидер сборной Португалии и испанского "Реала" (Мадрид) Криштиану Роналду.
Любопытно, что с 2013-го по 2016-й год игру представлял нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Криштиану Роналду забил 42 гола и сделал 12 результативных передач в 46 матчах сезона-2016/17.
Нападающий выиграл чемпонат Испании и Лигу чемпионов с «Реалом» и привел Португалию к золоту чемпионата Европы.
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