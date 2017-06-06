Роналду стал лицом FIFA 18

Футбольный симулятор FIFA представил трейлер к новой версии игры 2018 года, сообщает Евроспорт.

Лицом новой версии игры стал лидер сборной Португалии и испанского "Реала" (Мадрид) Криштиану Роналду.

Любопытно, что с 2013-го по 2016-й год игру представлял нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Криштиану Роналду забил 42 гола и сделал 12 результативных передач в 46 матчах сезона-2016/17.

Нападающий выиграл чемпонат Испании и Лигу чемпионов с «Реалом» и привел Португалию к золоту чемпионата Европы.