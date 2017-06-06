Тренер "Ювентуса" Аллегри отказался от зарплаты в 10 миллинов евро в "ПСЖ" и останется в Турине

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшие дни подпишет новый контракт с туринским клубом, несмотря на очень выгодное предложение со стороны «Пари Сен-Жермен», сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» готов предложить Аллегри 10 миллионов евро за сезон.

Наставник потребовал у туринцев повышения зарплаты с 5,5 до 8 миллионов евро в год. При этом тренер уверяет руководство "Ювентуса", что ему нужно, как минимум, три больших трансфера в летнее межсезонье. Судя по информации о подписании нового контракта, выполнение этих пунктов также было согласованно.

По сведениям СМИ, новое соглашение будет рассчитано до 2019 года, о чем официально «Юве» объявит в ближайшие дни.

Напомним, 49-летний специалист возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством "черно-белые" трижды становились чемпионом Италии и дважды принимали участие в финале Лиги чемпионов.

В минувшую субботу "Старая синьора" уступила в финальном матче Лиги чемпионов "Реалу" со счетоми 1:4.