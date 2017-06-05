Коноплянка будет оштрафован после того, как назвал тренера "Шальке" трусом

Руководство немецкого "Шальке" заверило, что слова украинского вингера Евгения Коноплянки о главном тренере Маркусе Вайнцирле не останутся безнаказанными.

Коноплянка вчера в интервью #FootballHub заявил, что «Вайнцирль – трус, и с ним команда будет играть во второй лиге».

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Гайдель, в свою очередь, назвал тираду украинца «недопустимой». «Он будет наказан за это, он получит очень серьезный штраф. Это недопустимо», — заявил функционер в комментарии Bild.

При этом называть точную сумму штрафа Гайдель отказался.

Напомним, Евгений Коноплянка перебрался в "Шальке" на правах аренды с обязательным выкупом из "Севильи" прошлым летом, но сыграл всего 601 минуту в 17 матчах Бундеслиги, забив 1 гол.

Вчера Коноплянка заявил, что "Шальке" выкупил его контракт и владеет всеми правами на игрока. Вместе с этим главны тренер Вайнцирль в личной беседе посоветовал Евгению искать другое место работы.