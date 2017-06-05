Ветеран "Днепра" и сборной Украины Ротань будет играть в чемпионате Чехии

Опытнейший полузащитник сборной Украины и капитан "Днепра" Руслан Ротань продолжит карьеру в пражской "Славии". Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на информацию футбольного менеджера Вячеслава Заховайло.

Контракт 35-летнего Ротаня с чешским клубом будет рассчитан на полтора года. Сейчас стороны находятся на финальной стадии переговоров, согласовывая последние детали сделки.

"Славия" по итогам сезона стала чемпионом Чехии, и будет выступать в Лиге чемпионов, начиная с 3-го квалификационного раунда.

Руслан Ротань защищает цвета "Днепра" большую часть своей карьеры. Помимо днепрян, с 2005-го по 2008 год он выступал в составе "Динамо".

В завершившемся сезоне полузащитник провел 19 матчей в украинской Премьер-лиге, забив 5 голов и сделав 1 результативную передачу. Напомним, "Днепру" не удалось сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.