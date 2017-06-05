Криштиану Роналду, Буффон и Месси попали в символическую сборную Лиги чемпионов от УЕФА

УЕФА объявил состав символической сборной Лиги чемпионов сезона-2016/17. Это список из 18-ти игроков, которые были лучшими в главном клубном турнире Европы в завершившемся сезоне.

В сборную вошли сразу 8 представителей мадридского "Реала", который выиграл Лигу чемпионов дважды подряд. Три игрока представляют финалиста этого сезона "Ювентус" и столько же - "Атлетико". Кроме того, есть двое игроков "Монако" и лишь по одному футболисту в символическую сборную попали от "Барселоны" и "Баварии".

Вратари: Буффон ("Ювентус"), Облак ("Атлетико").

Защитники: Бонуччи ("Ювентус"), Карвахаль ("Реал"), Марсело ("Реал"), Рамос ("Реал"), Годин ("Атлетико").

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Кроос ("Реал"), Модрич ("Реал"), Иско ("Реал"), Пьянич ("Ювентус"), Бакайоко ("Монако").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Месси ("Барселона"), Мбаппе ("Монако"), Левандовски ("Бавария"), Гризманн ("Атлетико").