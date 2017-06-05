Ювентус стал первым клубом, который заработал более 100 миллионов евро от участия в ЛЧ

Итальянский Ювентус стал первым клубом в истории, который заработал более 100 миллионов евро в розыгрыше Лиги Чемпионов.

Доход команды составил 109 миллионов евро, которые выплатит УЕФА, передает Football Italy.

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В то же время, Реал Мадрид, который выиграл розыгрыш Лиги Чемпионов 2016/2017, заработал 80,9 миллионов евро.

Напомним, что мадридский Реал обыграл Ювентус со счетом 4:1 в финале Лиги чемпионов и впервые в истории второй год подряд стал победителем турнира.

Во время игры в Турине на площади Сан-Карло произошла массовая давка, в результате которой большое количество людей получили травмы.