Ювентус стал первым клубом, который заработал более 100 миллионов евро от участия в ЛЧ
04:53, 05 июня 2017Футбол
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Доход команды составил 109 миллионов евро.
Иллюстрация / REUTERS
Итальянский Ювентус стал первым клубом в истории, который заработал более 100 миллионов евро в розыгрыше Лиги Чемпионов.
Доход команды составил 109 миллионов евро, которые выплатит УЕФА, передает Football Italy.
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В то же время, Реал Мадрид, который выиграл розыгрыш Лиги Чемпионов 2016/2017, заработал 80,9 миллионов евро.
Напомним, что мадридский Реал обыграл Ювентус со счетом 4:1 в финале Лиги чемпионов и впервые в истории второй год подряд стал победителем турнира.
Во время игры в Турине на площади Сан-Карло произошла массовая давка, в результате которой большое количество людей получили травмы.
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