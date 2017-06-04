Евгений Коноплянка: Тренер моего клуба - трус!

Игрок сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка резко отозвался о главном тренере своего клуба Маркусе Вайнцирле, обвинив его в трусости.

«Главный тренер "Шальке" вызывал меня и сказал, что мне лучше найти другую команду. Если тренер говорит такое, то это немаловажно. Конечно, я бы хотел услышать объяснения, почему он готов отпустить игрока, за которого заплатили 15 миллионов евро», — сказал Коноплянка в интервью #FootballHub.

«Мы должны были расстаться совсем не так, как я вам говорю. Потом он сказал, что хочет со мной поговорить, но за минуту до того, как я уезжал домой. Почему заранее нельзя было поговорить и все объяснить? Это трусость, а он трус. Я не буду этого скрывать. Думаю, он не задержится в команде, и я ему этого желаю, ведь с ним "Шальке" будет играть во второй лиге».

Всего в завершившемся сезоне Коноплянка принял участие в 27 матчах за "Шальке" во всех турнирах, лишь 10 раз выйдя в стартовом составе. В этих играх украинец забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Отметим, ранее СМИ писали об интересе к Коноплянке со стороны "Фенербахче", который готов заплатить за его трансфер 10 миллионов евро. Главный тренер "Шальке" дал понять, что не рассчитывает на Коноплянку.