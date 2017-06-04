Тренер "Ювентуса" о финале ЛЧ: Футбол может быть кошмаром

12:14, 04 июня 2017
Футбол
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По мнению Массимилиано Аллегри, во втором тайме "Реал" нажал на газ, и "Ювентусу" оказалось нечем ответить.

Массимилиано Аллегри / Reuters

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги финала Лиги чемпионов с "Реалом".

"В первую очередь хочу поздравить своих ребят с хорошей работой, это был потрясающий сезон. Мы выиграли чемпионат и Кубок, дошли до финала Лиги чемпионов. Мне остается только поблагодарить их.

В первом тайме мы играли красиво, но во втором "Реал" нажал на газ, и нам оказалось нечем ответить. Футбол может быть кошмаром.

"Реал" вышел в финал неслучайно, у этой команды отличные игроки. Они здорово оборонялись, поэтому нашим нападающим было непросто пробраться к чужим воротам. Мы провели замечательный первый тайм, но после второго пропущенного гола нам, конечно, нужно было не выпадать из игры.

На самом-то деле после перерыва мы даже создали несколько моментов, но не смогли ими воспользоваться. Надо лучше реагировать на некоторые игровые ситуации, лучше распоряжаться мячом", - сказал Аллегри, чьи слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Напомним, "Реал" в финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся 3 июня в Кардиффе, уверенно обыграл туринский "Ювентус" со счетом 4:1. 

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Теги: #футбол#Реал#Лига чемпионов#Ювентус