Зинедин Зидан: Я - не лучший тренер мира

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" заявил, что не считает себя лучшим в мире.

«Сезон получился великолепным. Нужно поздравить всех игроков и этот великий клуб. Если мы и дальше будем работать в таком же темпе, то с теми игроками, которые у нас есть, можно добиться очень многого. Я очень счастлив. Может быть, по мне этого не видно, но в глубине души я очень доволен. Я лучший тренер мира? Нет-нет, что вы, я себя таковым не считаю», - отметил Зидан, чьи слова цитирует Marca.

Под руководством Зидана "Реал" стал первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов дважды подряд. Кроме того, "Королевский клуб" впервые за 59 лет в одном сезоне триумфовал в Кубке чемпионов и чемпионате Испании одновременно.

Напомним, вчерашний поединок в Кардиффе завершился победой "Реала" над "Ювентусом" со счетом 4:1.