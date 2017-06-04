Криштиану Роналду в первом тайме в финале ЛЧ забил 500-й гол, а во втором - 600-й

Форвард "Реала" Криштиану Роналду забил свой 600-й мяч во всех турнирах на клубном и международном уровнях.

Юбилейным для Роналду стал второй гол в ворота "Ювентуса" в финале Лиги чемпионов, который вчера состоялся в Кардиффе.

На 64-й минуте Роналду забил с близкого расстояния, воспользовавшись блестящим прострелом от Луки Модрича и сделал счет 3:1.

Интересно, что из своих 600 голов в карьере Роналду 71 мяч забил за сборную Португалии, 118 – за "Манчестер Юнайтед", 5 — за "Спортинг", остальные – за "Реал".

В текущем сезоне 32-летний португалец в очередной раз стал лучшим бомбардиром "Реала", забив за "Сливочных" 42 гола в 46 матчах во всех турнирах.

Отметим также, что первый гол Роналду в финальном матче стал юбилейным, 500-м для "Реала" в Лиге чемпионов. Мадридцы и до этого были наиболее результативной командой в самом престижном еврокубке. До вчерашнего матча на счету "Сливочных" было 499 забитых мячей, теперь же с учетом четырех голов в финале показатель "Королевского клуба" составляет 503 мяча.

Примечательно, что именно Роналду покорилось данное достижение, ведь португальский форвард уже пять лет подряд выигрывает титул лучшего бомбардира сезона в Лиге чемпионов. В сезоне-2016/17 Роналду забил 12 мячей, причем 10 голов из них провел в весенней стадии.