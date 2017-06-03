"Ювентус" и "Реал" объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов
21:24, 03 июня 2017Футбол
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Матч начнется в Кардиффе в 21.45.
uefa.com
Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», сообщает УЕФА.
Составы команд выглядят так:
«Ювентус»: Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Дани Алвес, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Реал»: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бензема, Криштиану Роналду.
Начало матча за титул обладателя главного еврокубка сезона 2016/17 в 21:45 по киевскому времени.
uefa.com
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