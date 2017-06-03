"Шахтер" проводит реновацию газона стадиона в Харькове (видео)

В межсезонье будет произведена реновация газона стадиона ОСК "Металлист", на котором свои домашние матчи проводит "Шахтер", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Работы начаты 1 июня.

О подробностях процесса рассказал генеральный директор «Шахтер-Сервиса» Вадим Гунько.

– Безусловно, необходимость обновленя газона назревала давно. Соответствующие согласования получены. Мы проинформировали все вовлеченные стороны, включая руководство ОСК «Металлист», Харьковскую облгосадминистрацию, клуб «Металлист 1925». К сожалению, не могли начать процесс раньше, поскольку последний матч на стадионе был проведен 31 мая. Уже 1 июня работы по реновации стартовали, - отмечает Гунько.

Читайте также"Шахтер" сообщил план подготовки команды к следующему сезону"В верхнем слое газона накапливается большое количество органики: перегнившая трава, различные отмершие остатки. Со временем он фактически превращается в подобие глины, пластичной массы, плохо пропускающей воздух и имеющей низкие дренирующие способности. Это достаточно скользкая поверхность, где развиваются различные болезнетворные микроорганизмы, что негативно сказывается на характеристиках поля. Газон ОСК «Металлист» относится к гибридным видам: прошит специальными волокнами по технологии Desso GrassMaster. Чтобы раскрыть его потенциал, необходима реновация с помощью специального оборудования, которое мы в 2014 году успели приобрести в Великобритании. У нас уже есть положительный опыт такой процедуры: весной в 2014-м на «Донбасс Арене». Это вынужденная и абсолютно нормальная мера. Ранее газон ОСК «Металлист» прошивался летом 2011 года. С тех пор прошло шесть лет, и за это время должны были состояться уже две реновации. Вопрос назрел давно, и других вариантов не существует. Благодаря реновации качество поля улучшится и станет оптимальным", - отметил специалист.

"Суть реновации заключается в том, что мы удаляем верхний слой газона, производим пескование и восстанавливаем искусственные волокна Desso. Далее следует засев травы, вносятся соответствующие удобрения, выполняется аэрация и другие мероприятия. Таким образом поле фактически выращивается с нуля. Срезка верхнего слоя началась 1 июня в обед. Отмечу, что работы велись весь день и ночь. Команда агрономов трудилась до восьми часов утра. Это очень квалифицированная, интенсивная и кропотливая работа, где нельзя упустить ни одной мелочи. Рассчитываем 3 июня завершить эту стадию, с тем чтобы уже в ближайшие недели газон находился в процессе роста".

"Первый матч на обновленном поле "Шатер" может провести уже во втором туре чемпионата. По нашим оценкам 22–23 июля газон должен быть достаточно прочным. Считаю, в первом же поединке команды по достоинству оценят качество поля, а к групповому этапу Лиги чемпионов его характеристики достигнут оптимальных показателей".

Согласно жеребьевке УПЛ, во втором туре соревнований сезона 2017/18 (ориентировочные даты - 22-23 июля) состоится матч "Шахтер" - "Динамо".