Шевченко накануне игры Финляндия - Украина: Удовлетворит только победа

В начале тренировочного сбора национальной команды Украины перед товарищеским матчем с командой Мальты и игрой отборочного цикла ЧМ-2018 против Финляндии, главный тренер команды Андрей Шевченко рассказал о подготовке и поделился своими мыслями относительно предстоящих матчей, сообщает Федерация футбола Украины.

Шевченко, в частности, поздравил дебютантов, которые впервые получили вызов в ряды национальной команды - Владимира Шепелева из киевского «Динамо» и «днепрянина» Андрея Лунина: «Они заслужили вызов в команду хорошей игрой в своих клубах. Рад, что ребята присоединились к сборной и желаю им достойно проявить себя в национальной команде».

Отвечая на вопрос о функциональном состоянии «сборников» накануне двух предстоящих матчей, наставник «сине-желтых» отметил: "Все футболисты, кроме Дениса Гармаша, будут в полном объеме готовиться к играм с Мальтой и Финляндией. За полузащитником «Динамо», который восстанавливается от повреждения, тренерский штаб будет наблюдать во время тренировочного процесса, чтобы посмотреть, как Гармаш будет реагировать на тренировочные нагрузки в ближайшие дни".

Читайте такжеТренер сборной Финляндии Канерва перед отборочной игрой ЧМ-2018: Украине надо идти ва-банк «У нас постоянно меняется костяк, мы исходим из выступлений игроков в клубах. Те исполнители, которые на сегодняшний день вызваны в лагерь сборной, лучше подготовлены и сыграны. Будем готовиться к этим двум играм именно с нынешней обоймой. Малиновский? Он приехал сегодня, у него нет никаких проблем, будет тренироваться и готовиться к матчам», - ответил Шевченко на вопрос о специфике подбора игроков в сборную.

По словам главного тренера «сине-желтых», сборную Украины ждет тяжелая игра с Финляндией в Тампере. Но Шевченко уверен, что его ребята сделают все, чтобы добыть положительный результат. «Положительный результат в матче с Финляндией - это победа. Непросто играть, когда закончился сезон. Ребята немного устали, но мотивация у них большая. Каждый из ребят должен найти силы серьезно подготовиться к этому матчу, чтобы обязательно победить. Также хочется поблагодарить болельщиков, что они находят в себе силы в такой непростой момент приехать в Финляндию и поддержать команду. Постараемся все сделать, чтобы их порадовать».

Наставник национальной команды объяснил выбор соперника для товарищеской игры перед матчем квалификации ЧМ-2018 с финнами тем, что Мальта умеет обороняться и длительное время выступает одним составом. «Как спарринг-партнер эта сборная является хорошим соперником для нас в контексте подготовки к игре с Финляндией. Хотим посмотреть на ряд исполнителей, которые до этого момента не получали достаточно игрового времени в команде, проверить тактические перестановки в модели игры. Посмотрим, как команда отреагирует на эти изменения. Отталкиваясь от игры, которую мы продемонстрируем в матче с Мальтой, будем готовиться к отборочной встрече с Финляндией», - сказал Шевченко.

Уже традиционным стал вопрос для Шевченко о возможной натурализации иностранцев, которые бы могли усилить игру сборной Украины. Тренер четко выразил свою позицию по этому вопросу: «Натурализацией я заниматься не буду. Футболисты должны получить гражданство и только тогда они попадают в сферу моего видения их как игроков команды. Если у игроков есть желание выступать за Украину, тогда будем выходить от их решений».

Как сообщал УНИАН, матч Финляндия - Украина состоится 11 июня в Тампере.