Получивший аттестат УПЛ не по спортивному принципу "Верес" не сможет играть в Ровно 2 года

"Верес" не будет проводить домашние поединки в Ровно в УПЛ минимум два сезона, сообщает SportArena со ссылкой на свои источники.

В документах, которые подал ровенский клуб для получения аттестата, указано, что реконструкция домашнего стадиона "Авангард" будет продолжаться до 2019 года.

Что касается места проведения домашних встреч в следующем сезоне, то "Вересом" были заявлены две арены — луцкий "Авангард" и "Арена-Львов".

Как сообщал УНИАН,, вчера на общем собрании участников УПЛ было принято решение допустить ровенский клуб к участию в элитном дивизионе чемпионата Украины. За это проголосовали большинство представителей украинской Премьер-лиги.

При этом, сезон в Первой лиге "Верес" закончил на 3-м месте, уступив "Десне" семь очков. Однако, в отличие от черниговского клуба, ровенский получил аттестат, позволявший им принимать участие в УПЛ.