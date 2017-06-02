Тренер сборной Финляндии Канерва перед отборочной игрой ЧМ-2018: Украине надо идти ва-банк

Тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2018 против Украины, сообщает сайт Sportanalytic.com.

"Нам будет противостоять отличная команда с качественными игроками. Наш поединок очень важен для украинцев, а потому они должны рисковать, даже идти ва-банк. Это может сыграть нам на руку

Читайте такжеСтал известен состав игроков сборной Финляндии, вызванных на поединок с УкраинойПрошлой осенью мы дали настоящий бой и хотим большего. В Финляндии есть свои задачи, хоть и не такие грандиозные", - сказал специалист.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного турнира ЧМ-2018 Финляндия - Украина состоится 11 июня.