Новый тренер "Динамо" Хацкевич: Есть уверенность, что все получится

Новый главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, подписав двухлетний контракт с клубом, дал первое интервью в новом качестве клубным СМИ:

- Я уехал из Киева всего на два года, в течение которых работал в сборной Беларуси, но моя семья все время находилась здесь. В целом, я с 1996-го года живу в столице Украины, поэтому если это и можно назвать возвращением, то только в клуб. Эмоции? Конечно, небольшое волнение присутствует, все-таки, мы все живые люди. Но есть уверенность, что у нас все получится, - начал разговор Хацкевич.

Читайте такжеСуркис: Футбольная биография Хацкевича не вызывает сомнений в профессионализмеГоворя о том, как долго раздумывал над предложением возглавить «Динамо», тренер ответил: "Впервые мы встретились с президентом в понедельник, 29 мая, после его разговора с Сергеем Ребровым. В течение двух дней мы обсуждали детали, говорили о том, как сделать команду сильнее и вернуть веру и уважение, которые всегда были у клуба".

А говоря о том, есть ли уже какие-то идеи по усилению состава и других кадровых вопросов, ответил: "Некоторые вопросы мы уже обсудили с Игорем Михайловичем. Более конкретно я смогу ответить после того, как команда вернется со сборов, и мы проведем специальную пресс-конференцию. Пока работаем по тому графику, который уже был составлен: команда собирается 19-го июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран".

Как сообщал УНИАН, сегодня Александр Хацкевич подписал контракт сроком на 2 года и возглавил команду "Динамо".