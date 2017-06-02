Ровенский "Верес" принят в Премьер-лигу вместо "Десны", которой уступил в таблице Первой лиги

Ровенский «Верес» в следующем году будет выступать в элите отечественного футбола, сообщает Информационная служба НК «Верес».

Сегодня Народный Клуб получил соответствующий Аттестат ФФУ, а также на собрании УПЛ официально вошел в перечень клубов Украинской Премьер-Лиги.

«Я хочу поздравить вас с выходом Народного клуба "Верес" в Украинскую Премьер-лигу! Вместе - мы сила! Вместе мы сила в стремлении перемен и лучшей жизни, вместе мы сила на майдане и поле боя, вместе мы сила на футбольном поле и на трибунах. Вместе мы сила в молитвах и мечтах. Наша мечта сбылась и уже через месяц наша красно-черная команда стартует в высшем дивизионе украинского футбола! Я благодарен вам, за то, что мы вместе мечтали! Знаю, вместе мы сможем еще многое достичь и удивить не только Украину, а и целый мир. Я хочу, чтобы мы с вами опять начали мечтать!!! Мечтать о новом и современном стадион в Ровно. Мечтать о "Вересе" в еврокубках. Мы это можем! Потому что вместе - мы сила!!! – написал на своей странице в Facebook президент НК «Верес» Алексей Хахлев.

Уже известно, что начнет новый чемпионат «Верес» в Мариуполе матчем против «Ильичевца» (базовая дата – 16 июля). Первую домашнюю игру горожане проведут против «Александрии» (ориентировочно - 22 июля).

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что черниговская "Десна", которая заняла 2-е место в турнирной таблице Первой лиги, не получила аттестат на следующий сезон, поэтому не сможет принять участие в Премьер-лиге. В то же время, ровенский "Верес", который занял 3-е место в итоговой таблице, выиграл свою апелляцию и получит шанс занять место "Десны".