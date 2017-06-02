Матч отбора ЧМ-2018 Финляндия - Украина будет судить бригада арбитров из Израиля

Определилась бригада арбитров, которые будут работать на матче группы «I» отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными командами Финляндии и Украины, который состоится 11 июня на стадионе «Ратина» в Тампере, сообщает Федерация футбола Украины.

Главным арбитром матча назначен 44-летний рефери из Израиля Алона Йефета. Ассистенты арбитра – Данни Красиков и Амихай Мозес, резервный арбитр – Эрез Папир (все - Израиль). Наблюдатель арбитража – Андреас Шлюхтер (Швейцария).

Йефет − арбитр ФИФА с 2011-го года. Это первое назначение арбитра из Нетании на матч с участием национальной сборной команды Украины. Однако украинские клубы уже неоднократно пересекались с официальным лицом матча из Израиля.

Так, в сезоне 2007/2008 Йефет работал на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между боснийским «Сараево» и киевским «Динамо». Летом 2014 года арбитр из Израиля получил назначение на матч плей-офф квалификации Лиги Европы между польским «Рухом» и харьковским «Металлистом», а еще через год – на игру группового турнира Лиги Европы между днепровским «Днепром» и французским «Сент-Этьеном».

Я сообщал УНИАН, отборочная игра между сборными Финляндии и Украины состоится 11 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.