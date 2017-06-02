Матч отбора ЧМ-2018 Финляндия - Украина будет судить бригада арбитров из Израиля
Главный судьей матча будет Алон Йефет.
Определилась бригада арбитров, которые будут работать на матче группы «I» отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными командами Финляндии и Украины, который состоится 11 июня на стадионе «Ратина» в Тампере, сообщает Федерация футбола Украины.
Главным арбитром матча назначен 44-летний рефери из Израиля Алона Йефета. Ассистенты арбитра – Данни Красиков и Амихай Мозес, резервный арбитр – Эрез Папир (все - Израиль). Наблюдатель арбитража – Андреас Шлюхтер (Швейцария).
Йефет − арбитр ФИФА с 2011-го года. Это первое назначение арбитра из Нетании на матч с участием национальной сборной команды Украины. Однако украинские клубы уже неоднократно пересекались с официальным лицом матча из Израиля.
Так, в сезоне 2007/2008 Йефет работал на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между боснийским «Сараево» и киевским «Динамо». Летом 2014 года арбитр из Израиля получил назначение на матч плей-офф квалификации Лиги Европы между польским «Рухом» и харьковским «Металлистом», а еще через год – на игру группового турнира Лиги Европы между днепровским «Днепром» и французским «Сент-Этьеном».
Я сообщал УНИАН, отборочная игра между сборными Финляндии и Украины состоится 11 июня и начнется в 19:00 по киевскому времени.