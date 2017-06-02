Суркис: Футбольная биография Хацкевича не вызывает сомнений в профессионализме

После объявления главным тренером «Динамо» Александра Хацкевича комментарий официальному сайту клуба дал президент «Динамо» Игорь Суркис.

- Я благодарен Сергею Реброву за результаты проделанной работы на посту главного тренера. За два чемпионства, два Кубка и Суперкубок Украины. За то, что он создал условия, при которых динамовская молодежь приобрела опыт и уверенность в своих силах, и начала показывать качественный взрослый футбол.

Мы пришли с ним к обоюдному согласию, что на следующем этапе развития команды Сергей Станиславович должен передать эстафетную палочку другому управляющему. Эту почетную и ответственную миссию отныне будет исполнять Александр Хацкевич. Думаю, что его футбольная биография не вызывает сомнений в профессионализме.

Читайте такжеПрезидент "Динамо" Игорь Суркис: Надеюсь, сегодня подпишу контракт с Хацкевичем Для клуба с 90-летней историей, несомненно, важны титулы и очередные трофеи. Однако еще более важным и актуальным заданием, которое сегодня стоит перед руководством «Динамо», тренерским штабом, является комплексное реформирование команды, смена поколений игроков, адаптация к новым экономическим условиям, которые диктует нам реальность.

Поэтому новый наставник команды будет продолжателем реализации той стратегии, которая в ближайшей перспективе должна вернуть «Динамо» на лидирующие позиции в украинском и европейском футболе. У нас хватит терпения и настойчивости для достижения этой амбициозной цели.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, новым главным тренером "Динамо" стал Александр Хацкевич. Контракт с белорусским специалистом подписан сроком на 2 года.