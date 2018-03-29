"Ювентус" - "Реал": кто кого в финале Лиги чемпионов

В финале самого престижного еврокубка в нынешнем году встречаются чемпионы своих стран и две команды, которые, по общему мнению специалистов, показали наиболее интересную и качественную игру в нынешнем сезоне.

«Ювентус» в чемпионате Италии проиграл лишь 5 матчей из 38, при 29 победах и 4 ничьих. Команда набрала 91 очко, опередив на 4 бала римскую «Рому» и на 5 – «Наполи» из Неаполя. Остальные команды отстали на 19 очков и более. А в Лиге чемпионов главным успехом туринцев, безусловно, стала победа над «Барселоной» в ¼ финала. Если успехи команды на групповом этапе и в 1/8 финала – против португальского «Порту» - воспринимались довольно скептически, дескать, ну какая итальянская команда в наше время может сделать что-то серьезное в еврокубках, то после 3:0 в Турине и уверенной гостевой ничьей (0:0) шансы «Старой синьоры» начали расти как на дрожжах. На фоне успеха в играх с «Барсой» победа над французским «Монако» в полуфинале показалась обыденной - никто в ней и не сомневался.

Что же ждет «Юве» в финале?

Несмотря на громкое имя, в последний раз туринцы завоевывали трофей в Европе в далеком 1996-м. Тогда команда взяла сразу два кубка – Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА. После этого были только финалы – в 1998-м, 2003-м и 2015-м.. Все – проигранные.

В отличие от соперника, «Реал» в нынешнем веке – на виду. «Королевский клуб» из Мадрида стабильно хорошо выступает и на международной арене, и на внутренней. В извечной битве со своим самым принципиальным соперником – «Барселоной» - в нынешнем сезоне мадридцы опередили оппонента в итоговой турнирной таблице чемпионата Испании на 3 балла, 93 против 90. Отрыв от остальных соперников составил 15 очков и более. А в Лиге чемпионов «Реал», кстати, наравне с «Барселоной», считался главным фаворитом. И до фиаско каталонцев в четвертьфинале именно пара «Реал» - «Барселона» считалась наиболее подходящей для финального матча.

«Реал» - действующий обладатель Кубка чемпионов. В 2016-м, в финальном матче в Милане, на легендарной арене «Сан-Сиро», команда Зинедина Зидана обыграла другой клуб из Мадрида – «Атлетико» - в серии пенальти, 1:1 (5:3). Это был второй финал в истории Лиги чемпионов, в котором встретились команды из одного города. Эти клубы уже играли в финале Лиги чемпионов в 2014 году. И тогда также победу праздновал «Реал». Более того, тогда основное время также завершилось вничью со счетом 1:1, но «сливочные» (еще одно прозвище «королевской» команды) были значительно сильнее соперника в дополнительное время, выиграв его со счетом 3:0. А ведь «Атлетико» вел в счете на протяжении большей части основного времени матча и упустил победу на… 93-й минуте, в добавленное арбитром время.

Зидан, кстати, привел "Реал" к победе в Лиге чемпионов в своем дебютном сезоне в качестве главного тренера

В нынешней ЛЧ два мадридских клуба, волею жребия, пересеклись уже в полуфинале. И после разгромной домашней победы (3:0) «Реал», хоть и с трудом, но сумел добыть нужный результат на поле соперника (1:2).

Не менее эпичным, по названию команд, был и четвертьфинал, где «Реал» сошелся с мюнхенской «Баварией». Но, сильнейший клуб Германии сейчас не ровня гранду из Испании – 1:2 дома и 2:4 в гостях.

Кстати, сейчас «Реалу» принадлежит 11 титулов Кубка чемпионов (Лиги чемпионов), что является рекордом турнира.

Букмекеры со скрипом ставят на «Реал»

Даже у вездесущих букмекеров явного фаворита в этом матче нет. По мнению аналитиков контор, команды настолько равны, что две ставки на победы превышают коэффициент 2. Это значит, что, сделав разные ставки на победы обеих команд, клиент конторы все равно останется в плюсе. Разумеется, если матч не завершится в основное время вничью. Разница будет только в сумме выплаты. По данным специализированного портала BetExplorer, собравшего и проанализировавшего информацию 26 крупнейших контор мира, в данном матче фаворитом у букмекеров с минимальным преимуществом является все-таки «Реал» – 2,67 на мадридцев против 2,87 на туринцев. Ничья в основное время оценивается в 3,11 к 1.

Наибольшую веру в победу «Реала» испытывают аналитики SBOBET – 2,58 к 1. А вот больше всего поживиться на вероятной победе мадридцев можно в ComeOn и Ladbrokes – по 2,75 к 1. Кстати, в Ladbrokes принимают и самые низкие ставки на победу «Юве» - те же 2,75 к 1, что и на «Реал». А вот меньше всего верят в победу туринцев аналитики Betfair и bet365 по 3 к 1.

Любопытно, что команды уже в третий раз пересекаются в еврокубках за последние 4 сезона. На групповой стадии Лиги чемпионов 2013/14 «Реал» выиграл дома со счетом 2:1 и удержал ничью в гостях – 2:2. А в полуфинале следующего сезона 2014/15 уже туринцы выиграли в первом матче на своем 2:1 и удержали необходимое преимущество в гостях – 2:2. Не встречались команды только в розыгрыше Лиги чемпионов 2015/16.

Всего, между собой «Ювентус» и «Реал» провели 17 игр. В девяти матчах побеждала команда из Турина, в восьми – из Мадрида. Дважды была зафиксирована ничья.

В финале Лиги чемпионов команды играли однажды. В решающем матче сезона 1997/98 «Реал» выиграл со счетом 1:0.

Где посмотреть футбол?

Футбол в Киеве есть, где посмотреть. Фан-зон с огромными экранами, как это было во время всех матчей Евро-2012 и финала Лиги Европы-2008 «Шахтер» - «Вердер» в Стамбуле, не предусмотрено.

Решающий матч сезона в европейском футболе можно будет посмотреть только в закрытой камерной обстановке. Ну, или полукамерной… Кому как повезет с публикой за соседними столиками.

В большинстве заведений главный напиток – любимое фанатами пиво – и достаточно демократичные цены.

Вот перечень некоторых из них:

Beer Point, ул Верхний Вал, 24

Yak на крилах, ул. Дегтяревская, 53а

Andrews irish pub, ул. Константиновская, 22/17

GOGOL PUB на Дарнице, ул. Малышко 4а

Вагон, ул. Красноармейская, 52

GAME BUSTER, Московский пр-т, 34-В; РЦ «Блокбастер», 2 этаж

Натюрлих, ул Б. Хмельницкого, 3

Короли Колбас и Пива, ул. Никольско-Слободская, 1А

Портер Паб, ул. Маршала Рыбалко, 10

Чачапури, бульвар Т. Шевченко, 36а

Если же вы все-таки привыкли к домашнему уюту и ни на что его не променяете, то сможете посмотреть игру на телеканалах Футбол 1 или НЛО.

Не забывайте! Начало матча в субботу, 3 июня, в 21.45 по киевскому времени.

Кирилл Стадниченко