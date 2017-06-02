Игорь Суркис: "Динамо" не имеет предложений ни по одному футболисту"

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что клуб не получал официальный предложений по трансферам футболистов киевского клуба.

"Ни по одному игроку "Динамо" мы не имеем предложений, в том числе по Виде, потому что все пишут, что мы почти деньги получили за его трансфер. Трансферное окно откроется скоро, мы будем сообщать обо всех изменениях в составе команды. Если будем продавать, то будемо и покупать.

Мораес? 1 июля у него заканчивается контракт с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Если этот клуб не воспользуется опцией выкупа футболиста, то игрок вернется в расположение "Динамо".

Кравец уже вернулся, я недавно с ним общался. Он остается в клубе. Я ему сказал, что больше никаких аренд. Если будут предложения, тогда пожалуйста. Я считаю, что это тот футболист, который нам поможет.

Это же касается и Беланды и Мбокани. Это наши футболисты. Если не поступит предложений, то они останутся и будут доказывать, что могут попасть в состав", – сказал Суркис в эфире #FootballHub.

Напомним, президент "Динамо" ранее также отметил, что у клуба нет возможности пригласить именитого иностранного тренера по финансовым причинам. Пост наставника, скорее всего, займет Александр Хацкевич.