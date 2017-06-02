У комитета по аттестации ФФУ есть претензии к структуре и финансам ФК "Десна"

Председатель административного подразделения по аттестации футбольных клубов Сергей Задиран рассказал о причинах, которые не позволили черниговской "Десне" получить аттестат на участие в Премьер-лиге на следующий сезон, сообщает SportArena со ссылкой на FootballHub.

«Десна не получила аттестат, потому что не смогла выполнить требования статей 47, 48, 49 и 50 Регламента по аттестации футбольных клубов Премьер-лиги», - отмечает Задиран.

По словам чиновника, дело вообще не касается вопросов инфраструктуры. Вышеуказанные статьи касаются Раздела V. Финансовые критерии:

Статья 47. Структура управления и собственности организации

(Организаций), которые отчитываются и периметр отчетности

Статья 48. Годовая финансовая отчетность

Статья 49. Отсутствие просроченной задолженности перед

другими футбольными клубами

Статья 50. Отсутствие просроченной задолженности перед

сотрудниками

К примеру, "Десна" предоставила бумаги, где зарплатный фонд клуба составляет 130 тысяч гривен. Кроме того, за время изучения работы "Десны" не было получено точной информации по поводу работы структуры клуба и не предоставлено гарантий того, что клуб сможет стабильно финансироваться в течение года.

«Наше подразделение только собирает информацию, после чего аттестационный комитет принимает решение. Если клубам оно не нравится, то совершенно другие люди из апелляционного комитета проводят свою оценку», — сказал Задиран.

По его словам, представители Десны игнорировали постановления комитетов и никак не могли разобраться в требованиях: «Однажды на комитет приехал представитель клуба, который только вчера был принят на работу».

Помимо журналистов с Задираном общались и представители болельщиков "Десны", которые прибыли в Киев. Не получив ответов на нужные вопросы, они отправились на встречу представителей Премьер-лиги, где сегодня будет утвержден список участников на следующий сезон.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что "Десна" не получила аттестат на следующий сезон, поэтому не сможет принять участие в Премьер-лиге. В то же время занявший 3-е место в итоговой турнирной таблице Первой лиги ровенский "Верес" выиграл свою апелляцию и получит шанс занять место "Десны"