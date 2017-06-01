Определились потенциальные соперники "Динамо" в квалификационном раунде ЛЧ
Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 14-го июля.
Стали известны все потенциальные соперники «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018, сообщает официальный сайт столичного клуба.
В этом списке - «Янг Бойз» (Швейцария), «Истанбул» (Турция), «Стяуа» (Румыния), «Ницца» (Франция), АЕК (Греция).
Афинский АЕК последним присоединился к этой компании, обыграв накануне поздно вечером «Паниониос», опередив ПАОК и победив таким образом в плей-офф греческой Суперлиги за право попадания в квалификацию ЛЧ.
Напомним, вице-чемпион Украины стартует в самом престижном турнире Европы с третьего квалификационного раунда.
И в этом, и в раунде плей-офф, который будет предшествовать основной стадии турнира, киевское «Динамо» будет «сеяным» участником.
Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоится 14-го июля.