Премьер-лига: предсказуемый лидер и сенсационный аутсайдер

В среду завершился чемпионат Украины по футболу. Очередной сезон ознаменовался сменой лидера, полным доминированием горняков в национальном первенстве (даже отрыв от лидера двух предыдущих сезонов киевского «Динамо» составил 13 очков), невнятным выступлением украинских полпредов на еврокубковой арене и общим падением уровня украинского футбола, которое продолжается уже не первый год.

Шахтер

Ожидание чемпионата 2016/17 для болельщиков «Шахтера» было тревожным. Никто не знал, во что выльется приход португальского тренера Пауло Фонсеки после 12-летней эпохи румынского специалиста Мирчи Луческу. Румын выстроил всю клубную систему под себя, и было непонятно, смогут ли португалец и его тренерский штаб приспособиться к новым условиям.

К тому же, у всех перед глазами пример английского Манчестер Юнайтед, который до сих пор зализывает раны после эпохи Алекса Фергюсона. Череда тренеров разного калибра - Дэвид Мойес, Луи ван Гаал и Жозе Моуриньо за 4 года так и не смогли выиграть чемпионат Англии. Конечно, сравнивать чемпионаты Англии и Украины как-то не с руки, но и «Шахтеру» избежать проблем не удалось.

Проявились они, преимущественно, на евроарене. Для начала, «Шахтер» вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии квалификации, неожиданно уступив швейцарскому «Янг Бойз». А в феврале, после поражения от испанской «Сельты», прекратил свой путь и в Лиге Европы. Возможно, одной из главных причин поражения от швейцарцев стала излишняя рьяность Фонсеки в тактических преобразованиях. Он полностью изменил философию игры в обороне, перейдя от индивидуальной опеки к зонной, а в атаке перешел на игру в два форварда. Но если в обороне португалец гнул свою линию до конца, то от новинок в атаке быстро отказался, поскольку они совершенно не работали.

В общем, пока португалец разбирался, что к чему, «Шахтер» перестал играть в Лиге чемпионов. И это, пожалуй, самое худшее, что случилось с командой в этом сезоне. Без финансовой подпитки от этого турнира сложно всем. А тем более – командам из Украины. А тем более – «Шахтеру» с его многочисленными бразильцами, которые, собственно, ради ЛЧ сюда и приехали.

Но в чемпионате Украины у «Шахтера» всё шло гладко. Преимущество над конкурентами было подавляющим. В том числе – и над «Динамо». Фонсека сразу завоевал симпатии футбольной общественности. Он не жаловался на судейство (до поры до времени), не обвинял во всех грехах украинских футболистов, не критиковал федерацию. А преимущество в таблице, тем временем, росло. К зиме оно достигло такой отметки, что никакой чемпионской интриги в турнире не осталось.

По ходу дела, Фонсека постепенно избавлялся и от «балласта», в лице ветеранов, которые уже не могли дать команде ничего нового. Зимой «Шахтер» покинули Эдуардо, Селезнев и Шевчук. Сейчас к ним присоединится Кобин. По словам Фонсеки, летом «Шахтер» потеряет одного-двух игроков. Но на их место придет такое же количество новичков. И это очень важный момент. Прежде президент клуба заявлял, что в ближайшее время «Шахтер» не планирует покупать новичков за деньги. Но теперь, ситуация, видимо, изменилась. Зимой «Шахтер», хоть и за копейки, приобрел у Карпат Бланко. Теперь же Фонсека анонсирует новые покупки.

Параллельно руководство клуба перезаключает контракты со своими лидерами. Показательна ситуация с Тайсоном. Зимой договориться с ним не удалось. Казалось, что в ближайшее время он покинет клуб либо бесплатно, либо задешево. Но тут официальный сайт клуба отрапортовал, что Тайсон все-таки согласился продлить контракт. Также подписали новые соглашения Ракицкий и Степаненко. Как видим, избавляться от дорогостоящих игроков «Шахтер» не планирует. В отличие от того же «Динамо», которое уже давно задумалось о сокращении зарплатной ведомости.

«Динамо»

Если в лагере горняков всё относительно хорошо, то в «Динамо» царит совсем иное настроение. Команда провела худший сезон при Реброве, не смогла завоевать ни один трофей (Суперкубок в расчет не принимаем), и всё это безобразие закончилось ожидаемой отставкой Сергея Реброва. Если нужно найти виновных, в «Динамо» их находят быстро. Как правило, это главный тренер.

Как это часто происходит в столичном клубе, стоило команде провалить начало сезона, руководство тут же объявило о смене стратегии и ставке на собственную молодежь. Именно так осенью в основном составе появились Рудько, Цыганков и Беседин, болельщики впервые увидели в деле Ореховского и Тымчика. Одновременно Сергей Ребров регулярно говорил об игроках, которые утратили мотивацию, но продолжал упорно выпускать их на поле. Весной ситуация не изменилась. Вот только Ореховский и Тымчик ушли в тень, зато засветились Шепелев и Яремчук. В общем, никто не посмеет утверждать, что Ребров не доверял молодежи. Однако вряд ли стоит говорить, что это была целенаправленная стратегия самого Реброва. Он начал замечать молодых игроков только тогда, когда получил отмашку сверху. Вместе с тем, продолжали оставаться на ведущих ролях те, кто, вроде бы, утратил мотивацию.

Довольно странными выглядели зимние трансферы Кадара и Пантича. Да, их взяли задешево, но почему укрепить оборону решили именно этими парнями, неоднократно списанными в прежних клубах, непонятно. Вместе с тем, воспитанники динамовской школы Бурда и Очигава, о перспективах которых так много говорили, по-прежнему остаются невостребованными.

Вывод напрашивается простой. Целый сезон в «Динамо» наблюдались «разброд и шатания». Не было ощущения, что президент и главный тренер находятся на одной волне. Более того, сам Ребров шарахался из стороны в сторону. Зимой он решил перейти на модную нынче игру с тремя центральными защитниками. Сложно говорить, насколько она эффективна в украинских реалиях, но против «Шахтера» она точно не сработала.

Закономерно, что сразу после заключительного матча с «Черноморцем» Ребров объявил о своем уходе. Он полностью отработал свой контракт, и стороны решили его не продлевать.

Что будет дальше с «Динамо»? Должно случиться что-то сверхъестественное, чтобы Игорь Суркис пригласил тренера со стороны. Даже ведь появление Семина или Газаева, в свое время, было исключением из правил. А после них мы получали исключительно персонажей с «динамовским сердцем» – Блохина и Реброва. Скорее всего, следующим станет очередной динамовец. В ближайшее время это, к слову, может быть Александр Хацкевич, который не так давно провалил работу со сборной Беларуси.

«Заря»

По словам тренера луганчан Юрия Вернидуба, для него это был самый сложный сезон в «Заре». Команда впервые сыграла в групповом турнире Лиги Европы, проверила себя на фоне МЮ, «Фенербахче» и «Фейеноорда», и впервые в истории стала третьей в национальном чемпионате. И это при том, что ее состав выглядел даже слабее, чем в прошлом сезоне. Заря продолжает регулярно терять своих лидеров. В частности, зимой команду покинул Караваев. Чуть раньше ушли Будковский и Никита Шевченко. Скорее всего, следующими будут принадлежащие «Шахтеру» Соболь и Петряк.

Неслучайно Юрий Вернидуб говорит, что «Заре» нужно минимизировать количество арендованных игроков. Оптимальным вариантом, по мнению Вернидуба, было бы по два человека из «Динамо» и «Шахтера», чтобы не терять полкоманды в очных матчах с лидерами. И, похоже, скоро так оно и будет. Только недавно «Заря» подписала двух новичков-бразильцев, украинца Кабаева, ведет переговоры с Коркишко. Наверняка, это еще не все.

А что касается уходящего сезона, то для «Зари» он все-таки был неоднозначным. Весну луганчане начинали чемпионат в статусе претендента на 2-е место. Но «Динамо» быстро ушло в отрыв, а «Олимпик» подобрался очень близко. В какой-то момент показалось, что «Заря» может даже потерять 3-е место. Впрочем, этого не случилось, и команда Вернидуба снова будет выступать в групповом турнире Лиги Европы. Команда продолжает перестраиваться, при этом, по именам она не становится сильнее. Но иного пути развития у луганчан пока нет.

«Олимпик»

Донецкая команда стала главной сенсацией сезона. Что нужно, чтобы завоевать путевку в еврокубки в чемпионате Украины? Как оказалось, ничего особенного: спокойная обстановка внутри коллектива и стабильное финансирование. Причем, о больших зарплатах речь не идет. Главное, чтобы платили вовремя и выполняли все обещания. Эти факторы стали ключевыми для «Олимпика» в нынешнем сезоне. Плюс, конечно, подсобили и конкуренты, которые, мягко говоря, не блистали.

Конечно, «Олимпик» старался. И Роман Санжар выжимал из этой команды максимум. Она хорошо выглядела в первой шестерке. Но для еврокубков еще не созрела. И есть большое опасение, что «Олимпик» ждет прошлогодняя участь «Александрии» или «Ворсклы», которые бесславно вылетели от соперников, которых даже европейскими середняками назвать сложно.

«Александрия»

Второй год подряд команда Владимира Шарана будет представлять Украину в Лиге Европы. Год назад ничего хорошего из этого не получилось. Ничего особенного не стоит ждать о команды и теперь.

«Александрия» за это время почти не изменилась. Такая же «средняя» команда, играющая в плотный жесткий футбол. Такие же проблемы в атакующей линии. Более того, создавать в этой команде некому. Нет креативных игроков, умеющих думать и придумывать что-то оригинальное хотя бы на уровне чемпионата Украины. В общем, ничего нового, никаких сюрпризов. О прогрессе речь не идет. Хотя в «Александрии», безусловно, все рады второму кряду попаданию в еврокубки.

«Черноморец»

Одесситы изо всех сил старались попасть в первую шестерку. А когда добились своей цели, посчитали задачу выполненной. «Черноморец» – единственная команда, не заявлявшая о своем желании прорубить окно в Европу. Зимой прозвучало обещание, что от бюджета выживания «Черноморец» переходит к бюджету развития. Звучит красиво, но слова «еврокубки» в этой фразе все равно нет. Более того, каждое межсезонье одесситы теряют своих лучших исполнителей. Зимой команду покинули Боровик и Филимонов, теперь уйдут Хачелава и Кабаев. Скорее всего, даже место в Топ-6 на будущий сезон – практически невыполнимая задача для команды Александра Бабича.

«Ворскла»

Падение «Ворсклы» – явление закономерное. Пока другие клубы в экстренном порядке переходили в эконом-режим, «Ворскла» кичилась тем, что сохранила зарплаты на прежнем уровне. В итоге перед игроками образовалась задолженность почти в год, и игроки один за другим стали покидать команду. На урезание зарплаты согласились не многие, в итоге, Василий Сачко потерял более десятка основных футболистов. На их места подтянули молодежь, от чего естественным образом пострадало качество. В итоге, полтавская команда «доплыла» до седьмого места. В конце первого этапа соревнований, команда пыталась запрыгнуть в первую шестерку, но осенью было потеряно слишком много.

Весной «Ворскла» постепенно пришла в себя, а в концовке чемпионата и вовсе выдала неплохой спурт. Но седьмое место и так называемый Кубок престижа – это явный шаг назад. Скорее всего, в следующем сезоне команда останется примерно на таком же уровне.

«Сталь»

В этом сезоне мы увидели две разные «Стали». Одну – под руководством невнятного голландца Эрика ван дер Мера, у которого всегда было всё хорошо, вот только команда играла плохо, и результата не было вовсе. Вторая предстала после зимней паузы уже под началом Леонида Кучука. Почти те же футболисты, но совершенно другая игра и совсем другое впечатление.

Кучук знает свое дело, и мы в этом еще раз убедились. «Сталь» резко пошла вверх и могла бы запрыгнуть в первую шестерку, если бы белорусский специалист пришел хотя бы на полгода раньше. Но в следующем сезоне «сталевары» наверняка будут бороться за место в верхней части таблицы.

«Зирка»

Еще одна команда, менявшая наставников по ходу сезона. Причем, менявшая не один раз. Сезон «Зирка» начинала с Сергеем Лавриненко, вместе с которым поднялась из первой лиги. Вскоре команду возглавил 29-летний португалец Друди. А затем, еще до зимы, эстафету подхватил Роман Монарев. Учитывая это обстоятельство, результат «Зирка» выдала вполне приемлемый. А в следующем сезоне даже может подняться на пару ступеней вверх.

«Карпаты»

А вот «Карпаты» финишировали явно не на своем месте. Наверное, во многом в этом виновато руководство клуба. Оно слишком долго думало, кто будет руководить командой, из-за чего начало сезона прошло под знаком абсолютной неопределенности. Определенность наступила тогда, когда «Карпаты» возглавил белорус Олег Дулуб. Но потеряно было слишком много, а тут еще постоянные очковые санкции.

В результате главной задачей на весну стало сохранение прописки в Премьер-лиге. И хорошо укомплектованные Карпаты легко с этой задачей справились. Теперь нужно покорять новую высоту, а именно – первую шестерку. Но это только в том случае, если не будет новых штрафов.

«Днепр»

«Днепр» – главная боль уходящего сезона. Команда, еще два года назад игравшая в финале Лиги Европы, покидает элитный дивизион украинского чемпионата.

Вместе с тем, работу главного тренера Дмитрия Михайленко просто невозможно оставить без внимания. Он пытался не обращать внимания на проблемы, на очковые штрафы, на отсутствие перспектив, а просто делал свою работу. И настраивал на работу своих подопечных, которые отвечали тренеру взаимностью. И не вина Михайленко и его команды, что случилось именно так…

«Волынь»

В том, что «Волынь» вылетела, никакого сюрприза нет. Непонятно другое, зачем ровно год назад, вопреки всем регламентам и нормам, для «Волыни» так отчаянно спасали прописку в Премьер-лиге? Впрочем, первую лигу Виталий Кварцяный уже проходил. Возможно, он даже скоро вернется в УПЛ. Но такая «Волынь», какую мы увидели в нынешнем сезоне, нашей Премьер-лиге точно не нужна… И об этом клубному штабу стоит подумать.

Кирилл Стадниченко