В следующем сезоне УПЛ "Верес" заменит "Десну" и сыграет с тренером Кварцяным

Занявшая второе место в первой лиге черниговская «Десна» не получила аттестат на участие в Премьер-лиге в следующем сезоне и проиграла апелляцию по этому вопросу.

Место черниговского клуба в Премьер-лиге займет ровенский «Верес», который возглавит Виталий Кварцяный. Об этом сообщает Sport Arena.

«Верес» получил аттестат благодаря тому, что предоставил гарантии исправления недостатков по реконструкции стадиона, тогда как у «Десны» возникли проблемы с выполнением обязательств и формулировкой того, как и когда проблемы будут решены.

Также «Верес» предоставил гарантийные письма от мэра и местных властей.

Сообщается, что вместе с тренером Кварцяным в Ровно переедет и ряд игроков луцкой «Волыни».

«Верес» рассматривает вариант проведения матчей на луцком стадионе «Авангард», пока в Ровно будет идти реконструкция местной арены.

Отметим, что «Десна» в турнирной таблице первой лиги обошла «Верес», финишировавший третьим, на 6 очков.