Победы и поражения: какими были три года "Динамо" во время тренерства Реброва (видео)

Вчера вечером Сергей Ребров покинул пост главного тренера футбольного клуба «Динамо» (Киев).

На протяжении трех лет тренерства Реброва киевляне дважды становились чемпионами Украины и дважды выигрывали Кубок Украины.

Однако сезон 2016/17 стал крайне неудачным для киевской команды. В Лиге чемпионов в групповом этапе «Динамо» заняло последнее место в группе. В чемпионате Украины команда стала второй. В финале Кубка Украины «Динамо» уступило «Шахтеру» со счетом 0:1.

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В 90-летний юбилей со дня создания клуб остался без трофеев.

После последнего матча «Динамо» в сезоне 2016/17 Сергей Ребров заявил о своей отставке с поста тренера.

УНИАН предлагает вспомнить, какими были три года его тренерства.