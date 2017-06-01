В чемпионате Бразилии вратарь пропустил курьезный гол, а в перерыве психанул и уехал со стадиона (видео)
13:40, 01 июня 2017Футбол
1094
После грубой ошибки голкипер решил ... вызвать такси и уехать со стадиона в перерыве.
В клубе сообщили, Фабио Гонсалвес больше не будет играть за команду / eurosport
Бразильский голкипер Фабио Гонсалвес неудачно дебютировал в составе команды «Фигейренсе», выступающей во втором дивизионе чемпионата Бразилии. Об этом сообщает Globo.
В матче против «Боа» (0:2) 38-летний вратарь пропустил в первом тайме два гола. В перерыве футболист покинул стадион и уехал по личным делам на такси.
В «Фигейренсе» заявили, что Фабио больше не будет играть за клуб.
Отметим, что в эпизоде с первым голом вратарь допустил ошибку при игре на выходе и пропустил мяч с центра поля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter