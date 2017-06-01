В чемпионате Бразилии вратарь пропустил курьезный гол, а в перерыве психанул и уехал со стадиона (видео)

Бразильский голкипер Фабио Гонсалвес неудачно дебютировал в составе команды «Фигейренсе», выступающей во втором дивизионе чемпионата Бразилии. Об этом сообщает Globo.

В матче против «Боа» (0:2) 38-летний вратарь пропустил в первом тайме два гола. В перерыве футболист покинул стадион и уехал по личным делам на такси.

В «Фигейренсе» заявили, что Фабио больше не будет играть за клуб.

Отметим, что в эпизоде с первым голом вратарь допустил ошибку при игре на выходе и пропустил мяч с центра поля.