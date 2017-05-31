Ветеран "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер покидает команду горняков

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер, у которого закончился контракт с горняками, покидает донецкий клуб. Об этом сообщила Tribuna.com.

Завершает ли карьеру 34-летний игрок – точно неизвестно.

Александр Кучер провел в «Шахтере» 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов.

Он – 7-кратный чемпион Украины, 6 раз выигрывал Кубок страны и побеждал с «Шахтером» в Кубке УЕФА.

Отметим, что в апреле «Шахтер» подписал контракт с центральным защитником «Черноморца» Давитом Хочолавой.

Александр Кучер вызван в тренировочный лагерь сборной Украины накануне матчей с Мальтой и Финляндией.