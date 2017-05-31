Ветеран "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер покидает команду горняков
23:37, 31 мая 2017Футбол
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У защитника закончился контракт с донецким клубом.
Александр Кучер / readfootball.com
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер, у которого закончился контракт с горняками, покидает донецкий клуб. Об этом сообщила Tribuna.com.
Завершает ли карьеру 34-летний игрок – точно неизвестно.
Александр Кучер провел в «Шахтере» 11 последних сезонов, сыграв 295 матчей и забив 12 голов.
Он – 7-кратный чемпион Украины, 6 раз выигрывал Кубок страны и побеждал с «Шахтером» в Кубке УЕФА.
Отметим, что в апреле «Шахтер» подписал контракт с центральным защитником «Черноморца» Давитом Хочолавой.
Александр Кучер вызван в тренировочный лагерь сборной Украины накануне матчей с Мальтой и Финляндией.
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