Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал еще троих игроков на матч с Финляндией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поединков 32-го тура Премьер-лиги пригласил еще троих исполнителей из резерва на тренировочный сбор перед спаррингом с Мальтой (6 июня) и отборочным поединком ЧМ-2018 против Финляндии (11 июня). Об этом сообщил официальный сайт ФФУ.

2 июня в лагерь национальной команды должны прибыть полузащитники Иван Петряк ("Заря") и Виктор Цыганков ("Динамо"), а также нападающий Артем Довбик ("Днепр").

Напомним, 23 мая Андрей Шевченко огласил основной список из 23-х игроков, которые примут участие в подготовке к матчам.

Кроме того, как сообщил сайту "Чемпион" помощник Андрея Шевченко по коммуникациям со СМИ Николай Васильков, испанский тренер Рауль Рианчо продолжит работать в тренерском штабе сборной. Напомним, сегодня днем появилась информация, что испанский наставник получил предложение от российского "Рубина" и собирается сменить команду. В штабе команды Шевченко назвали эти сообщения не более чем слухами.