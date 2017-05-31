Главный тренер "Днепра": Я остаюсь. В кратчайшие сроки мы вернемся в Премьер-лигу

Главный тренер "Днепра" Дмитрий Михайленко поделился мнением о будущем команды и своей дальнейшей работе. Напомним, по итогам сезона УПЛ "Днепр" вылетелел в первую лигу.

"Я остаюсь в клубе. Эта команда дала мне абсолютно все. Я прошел здесь путь от юношеского футбола до тренера первой команды. У меня есть обязательства перед клубом, перед болельщиками. В такой момент бросать команду, наверное, не совсем честно. Уверен, что все днепряне, все болельщики в любом уголке земного шара — а таких, я уверен, достаточно — переживают этот момент.

Они заслуживают, чтобы в нашем городе была команда сильная, побеждающая, которая радует абсолютно всех. Уверен, возвращение в Премьер-лигу — это вопрос ближайшего будущего. Нам нужно дать время, и это перерождение пойдет на пользу. Мы вернемся только сильнее.

Я уверен в том, что в городе останется команда. Где она будет играть — вопрос времени. В кратчайшие сроки мы вернемся в Премьер-лигу", – сказал Михайленко, чьи слова передает официальный сайт клуба.