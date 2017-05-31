Впервые за семь лет игрок "Динамо" стал лучшим снайпером чемпионата Украины

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне на счету хавбека 15 голов (5 из них Андрей забил с пенальти) в 28 матчах. Также Ярмоленко сделал 8 голевых передач.

Читайте такжеРебров покинул пост главного тренера киевского "Динамо"Вторым бомбардиром стал нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра – 13 голов.

Третье место в споре снайперов чемпионата занял еще один форвард горняков Густаво Бланко Лещук – 11 голов.

Отметим, что в предыдущие пять сезонов лучшими бомбардирами чемпионата становились представители «Шахтера».

Представитель "Динамо" побеждал в бомбардирской гонке в последний раз в сезоне-2009/2010 (Артем Милевский).