Впервые за семь лет игрок "Динамо" стал лучшим снайпером чемпионата Украины
22:12, 31 мая 2017Футбол
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На счету Андрея Ярмоленко 15 голов и 8 результативных передач.
Андрей Ярмоленко впервые в карьере выиграл бомбардирскую гонку УПЛ / football.ua
Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона украинской Премьер-лиги.
В текущем сезоне на счету хавбека 15 голов (5 из них Андрей забил с пенальти) в 28 матчах. Также Ярмоленко сделал 8 голевых передач.
Читайте такжеРебров покинул пост главного тренера киевского "Динамо"Вторым бомбардиром стал нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра – 13 голов.
Третье место в споре снайперов чемпионата занял еще один форвард горняков Густаво Бланко Лещук – 11 голов.
Отметим, что в предыдущие пять сезонов лучшими бомбардирами чемпионата становились представители «Шахтера».
Представитель "Динамо" побеждал в бомбардирской гонке в последний раз в сезоне-2009/2010 (Артем Милевский).
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