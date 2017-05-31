Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо"

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что покидает тренерский штаб команды, сообщает Громадське.

Об этом Ребров заявил после матча заключительного тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» обыграло «Черноморец» со счетом 2:1.

«Мы пожали с Игорем Михайловичем руки, поблагодарили друг друга и решили не продолжать наше сотрудничество», — сказал Ребров.

Сергей Ребров возглавил столичный клуб в апреле 2014 года после отставки Олега Блохина. В 2015-м и 2016-м годах "Динамо" выиграло чемпионат Украины, а также вышло в плей-офф Лиги чемпионов.