Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо"
21:46, 31 мая 2017Футбол
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Специалист объявил о завершении сотрудничества с "Динамо" после последнего матча сезона с одесским "Черноморцем".
Ребров покинул "Динамо" / zbirna.com
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что покидает тренерский штаб команды, сообщает Громадське.
Об этом Ребров заявил после матча заключительного тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» обыграло «Черноморец» со счетом 2:1.
«Мы пожали с Игорем Михайловичем руки, поблагодарили друг друга и решили не продолжать наше сотрудничество», — сказал Ребров.
Сергей Ребров возглавил столичный клуб в апреле 2014 года после отставки Олега Блохина. В 2015-м и 2016-м годах "Динамо" выиграло чемпионат Украины, а также вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
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