"Заря" обыграла "Олимпик" в последнем матче сезона УПЛ

В Запорожье завершился матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимала донецкий "Олимпик", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Луганчане имели преимущество по ходу матча, которое реализовали в голы в середине первого тайма и концовке.

На 27-й миунте Джаба Липартия ворвался в штрафную "Олимпика", но его удар заблокировали. Мяч отскочил и оказавшийся в нужном месте Эдуард Соболь нанес точный удар.

На 39-й минуте "Олимпик" остался в мешьшинстве, после того как Эмерсон получил красную карточку. Бразилец сорвал выход Безбородько один на один с голкипером. Арбитр расценил эпизод как фол последней надежды.

А на 80-й минуте после разрезной передачи от Эдуарда Соболя мяч получил Иван Петряк вышел один на один с голкипером дончан Ярославом Котляровым и технично подсек мяч над голкипером - 2:0.

Стоит отметить, что "Олимпик" этот матч провел далеко не в сильнейшем составе. Ряд игроков получили отпуск после матчей предыдущего тура, когда "Заря" выполнила турнирную задачу - финишировать в тройке призеров.

Таким образом,в матче 3-4 команд УПЛ сезона 2016/17 окончательный разрыв между "Зарей" (54) и "Олимпиком" (44) составил 10 очков.