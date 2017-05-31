"Динамо" обыграло "Черноморец" и оставило соперника без еврокубков

В Одессе завершился матч последнего 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" было номинальным хозяином в игре с "Черноморцем", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Игра проходила в Одессе по взаимной договоренности команд. Игра 3-го круга соревнований "Черноморец" - "Динамо" проходила в Киеве, так как в Одессе были проблемы с газоном на арене "Черноморец", а сейчас уже все проблемы устранены.

Киевляне имели небольше преимущество в первом тайме, а в середине игрового отрезка, на 29-й минуте, открыли счет. Гол забил Дерлис Гонсалес. После передачи Буяльского мяч в штрафной принял Гонсалес и низом пробил точно в дальний угол.

В начале второго тайма одесситы сравняли счет. На 53-й минуте гол с пенальти забил Александр Андриевский. Сильный удар пришелся чуть левее центра ворота, а вратарь киевлян Артур Рудько прыгнул в противоположный угол ворот.Пенальти был назначен после того, как Очигава рукой в штрафной задел мяч.

Тем не менее, спустя 11 минут киевляне во второй раз вышли вперед в этом матче. На 64-й минуте Андрей Ярмоленко обыгрался в стенку с Виталием Буяльским, ворвался в штрафную, и точно пробил в дальний угол - 2:1.

Таким образом, выиграв этот матч киевляне не позволили "Черноморцу" обогнать "Александрию" и занять место в Топ-5 сильнейших команд турнира и попасть в "зону еврокубков".