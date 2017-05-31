"Сталь" и "Ворскла" не забили голов друг другу в матче последнего тура УПЛ

В Днепре завершился матч последнего 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Сталь" из Каменского принимала полтавскую "Ворсклу", сообщает официальный сайт соревнований.

Мактч за 7-8 места в итоговой турнирной таблице завершился нулевой ничьей и "Ворскла" сохранила свой перевес в 1 очко над соперником - 42 балла против 41-го.

Игра проходила с небольшим игровым и территориальным перевесом хозяев поля, которым для того чтобы обойти полтавчан в турнирной таблице необходима была только победа. Тем не менее, взломать оборону гостей и открыть гол игрокам "Стали" так и не удалось.

Таким образом, команды сохранили свои позиции в таблице по итогам тура и чемпионата в целом.