"Карпаты" закрыли футбольный сезон волевой победой над "Зиркой"

Во Львове на стадионе "Арена-Львов" местные "Карпаты" и кропивницкая "Зирка" провели матч последнего тура украинской Премьер-лиги.

Львовяне одержали волевую победу со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ. Гости забили быстрый гол: на 11-й минуте после ошибки игрока "Карпат" Дитятьева футболист "Зирки" Максим Прядун отправил мяч в пустые ворота.

Уже на 22-й минуте галичане восстановили статус-кво - Андрей Нестеров воспользовался навесом с углового.

Победный гол "Карпаты" провели во втором тайме - на 68-й минуте Николай Матвиенко включил дриблинг, сыграл в стенку с Гладким (тот дал пас пяткой) и отправил мяч в угол.

"Карпаты" набрали 30 очков в турнирной таблице, но остались на 10-м месте. На строчку выше - "Зирка", у которой 34 пункта.