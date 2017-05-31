"Карпаты" закрыли футбольный сезон волевой победой над "Зиркой"
Забив эффектный гол после паса пяткой от Гладкого, львовянин Матвиенко установил окончательный счет.
Во Львове на стадионе "Арена-Львов" местные "Карпаты" и кропивницкая "Зирка" провели матч последнего тура украинской Премьер-лиги.
Львовяне одержали волевую победу со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ. Гости забили быстрый гол: на 11-й минуте после ошибки игрока "Карпат" Дитятьева футболист "Зирки" Максим Прядун отправил мяч в пустые ворота.
Уже на 22-й минуте галичане восстановили статус-кво - Андрей Нестеров воспользовался навесом с углового.
Победный гол "Карпаты" провели во втором тайме - на 68-й минуте Николай Матвиенко включил дриблинг, сыграл в стенку с Гладким (тот дал пас пяткой) и отправил мяч в угол.
"Карпаты" набрали 30 очков в турнирной таблице, но остались на 10-м месте. На строчку выше - "Зирка", у которой 34 пункта.